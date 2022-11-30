Санкт-Петербург, , 10:07 — REGNUM Днем 30 ноября в Северной столице откроют для транспорта и пешеходов движение по Биржевому мосту, связывающему Стрелку Васильевского острова с Петроградской стороной. Мост был закрыт на капремонт с октября 2021 года. Мост известен всем, кто хоть раз побывал в центре Петербурга, также он фигурирует во многих художественных фильмах, действие которых происходит в городе на Неве.

Биржевой мост в разведенном состоянии Mostotrest-spb.ru

За год отремонтированы все опоры, пролеты, разводные крылья, а также бетонное покрытие проезжей части и тротуаров. Специалисты восстановили декор перил и фонарей. Электромеханический привод разводного пролета был заменён на гидравлический: это позволило изменить скорость разводки — если до ремонта Биржевой мост разводился в течение 9 минут, то после завершения работ время до полной разводки составит всего 3,5 минуты.

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», испытания разводного механизма пройдут в марте 2023 года, сейчас, с завершением навигации, разведения моста не требуется.

После открытие рабочего движения работы на Биржевом мосту продолжатся, их полное завершение намечено на май следующего года.

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