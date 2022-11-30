Москва, 30 ноября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Делать вид, что с Вашингтоном можно, как обычно, продолжать отношения, уже нельзя — из-за той политики, которую ведут США, заявил 30 ноября глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

США и Россия

Он отметил, что Россия не может «ни в одной из областей двусторонней повестки дня делать вид, будто мы можем по отдельным направлениям «вести дела, как обычно». К этому привела политика США в отношении вооружения Киева, отметил дипломат в интервью РИА Новости.

Так что перенос сессии российско-американской консультативной комиссии по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений не должен вызывать удивления. Москва рассчитывает «вернуться к этому вопросу позднее».

Напомним, работа двухсторонней комиссии (ДКК) по СНВ-3 должна была состояться 29 ноября — 6 декабря. МИД России заявил два дня назад, 28 ноября, что в этом году комиссия встречаться не будет, обсуждение переносится на более позднее время.

Читайте также: Рябков заявил, что энтузиазма США по вопросу договора СНВ-3 не видно