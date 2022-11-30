Москва, 30 ноября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Для повышения эффективности уничтожения танков и другой бронетехники киевских боевиков Вооружённые силы (ВС) России применяют в зоне специальной военной операции пикирующие беспилотники. Об этом 30 ноября рассказал информированный источник.

Kalashnikov.com Новый беспилотный комплекс ZALA 421-16Е2

«В зоне проведения специальной военной операции российскими военными применяются пикирующие барражирующие боеприпасы разработки ZALA Aero, что повышает эффективность уничтожения украинской бронетехники и в первую очередь танков», — приводит его слова РИА Новости.

Также источник отметил, что используемый беспилотник-камикадзе фактически отвесно пикирует на бронетехнику, что позволяет ему поражать танки в слабо защищенную крышу башни или крышку моторно-трансмиссионного отсека.

При этом он уточнил, что в результате танк гарантированно с выведением из строя его агрегатов пробивается и также поражается его экипаж.

«Нередко это приводит к детонации боекомплекта машины», — пояснил источник, добавив, что операторам беспилотников в этом случае не нужна исключительная квалификация, так как режим пикирования предусмотрен программным обеспечением дронов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ряд районов Макеевки (ДНР) остался без света после атаки ВСУ.