Макеевка, ДНР, 30 ноября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Ряд районов Макеевки (ДНР) остались без света после атаки ВСУ 30 ноября, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Рисунки детей Донбасса Мой дом. 10 лет, Макеевка

Город и прилегающие районы оказались обесточенными из-за повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ трансформаторной подстанции. Без света остались Советский, Кировский и Центрально-Городской районы.

По данным СЦКК, Советский район Макеевки бандеровские боевики обстреляли накануне, в 23:00 со стороны населённого пункта Орловка. Боевики выпустили три артиллерийских снаряда калибра 155 мм.