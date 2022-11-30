Москва, 30 ноября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Законопроект об оплате сверхурочной работы внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Инициатива разработана в целях создания условий для выполнения задач специальной военной операции и содействия в решении проблем, возникающих в трудовых коллективах.

Предполагается дополнить статью 152 Трудового кодекса новой частью, согласно которой оплата сверхурочной работы производится за все время, фактически отработанное работником за пределами установленной для него продолжительности рабочего времени.

«Выполняя поставленные задачи, люди порой работают без выходных, за пределами установленной продолжительности рабочего времени (сверхурочно), не считаясь с личным временем», — отмечают парламентарии.

Отметим, что такой же позиции придерживается Конституционный суд РФ (определение КС от 19 декабря 2019 года № 3363-0). При этом размер оплаты сверхурочной работы не может быть ограничен какой-либо максимальной суммой.

Принятие закона не потребует дополнительных расходов федерального бюджета, отмечается в сопроводительных документах.

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