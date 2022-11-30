В Госдуме разработают законопроект о запрете наказывать водителей за употребление ряда лекарств

Москва, , 09:42 — REGNUM Закрепить законом решение Конституционного суда запрет на лишение права управления транспортным средством в случаях, когда в организме водителя найдены следы препаратов, не относящихся к психотропным или наркотическим, намерены депутаты Госдумы от ЛДПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом сообщил замглавы фракции Ярослав Нилов.

Пробка Дарья Драй © ИА REGNUM

«В ближайшее время закрепим наложенный судом запрет на лишение права управления ТС в случаях, когда в организме водителя найдены следы препаратов, не относящихся к психотропным или наркотическим. Для этого фракция ЛДПР подготовит и внесёт в КоАП необходимые поправки», — сообщил Нилов.

При этом, по мнению парламентария, поправки должны иметь обратную силу — «чтобы вернуть права всем тем, кто их утратил в связи с этой лекарственной коллизией».

Конституционный суд обязал Госдуму «незамедлительно» внести поправки в КоАП и придумать механизм наказания водителей, злоупотребляющих лекарствами, вызывающими состояние опьянения и эффект одурманивания. Суд запретил суды лишать прав водителей и назначать им штраф в 30 тыс. рублей, если в их организме найдены следы лекарств, не относящихся к психотропным или наркотическим.

Ранее в Госдуме предлагали маркировать лекарства, которые запрещено водителям употреблять за рулем. Парламентарии были уверены, что специального предупреждающего знака на упаковке препарата и срок, в течение которого не рекомендуется садиться за руль, ответственным водителям вполне хватило. Однако инициатива не нашла поддержки в правительстве России.

В то же время отметим, что традиционно законопроекты во исполнение постановления Конституционного суда вносит в Госдуму правительство России.

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