Москва, 30 ноября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Закрепить законом решение Конституционного суда о запрете на лишение права управления транспортным средством в случаях, когда в организме водителя найдены следы препаратов, не относящихся к психотропным или наркотическим, намерены депутаты Госдумы от ЛДПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом сообщил замглавы фракции Ярослав Нилов.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка

«В ближайшее время закрепим наложенный судом запрет на лишение права управления ТС в случаях, когда в организме водителя найдены следы препаратов, не относящихся к психотропным или наркотическим. Для этого фракция ЛДПР подготовит и внесёт в КоАП необходимые поправки», — сообщил Нилов.

При этом, по мнению парламентария, поправки должны иметь обратную силу, «чтобы вернуть права всем тем, кто их утратил в связи с этой лекарственной коллизией».

Конституционный суд обязал Госдуму «незамедлительно» внести поправки в КоАП и придумать механизм наказания водителей, злоупотребляющих лекарствами, вызывающими состояние опьянения и эффект одурманивания. Суд запретил суды лишать прав водителей и назначать им штраф в 30 тыс. рублей, если в их организме найдены следы лекарств, не относящихся к психотропным или наркотическим.

Ранее в Госдуме предлагали маркировать лекарства, которые запрещено водителям употреблять за рулем. Парламентарии были уверены, что специального предупреждающего знака на упаковке препарата и срока, в течение которого не рекомендуется садиться за руль, ответственным водителям вполне хватило. Однако инициатива не нашла поддержки в правительстве России.

В то же время отметим, что традиционно законопроекты во исполнение постановления Конституционного суда вносит в Госдуму правительство России.

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