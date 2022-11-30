Сураж, Брянская область, 30 ноября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Глава Брянской области Александр Богомаз заявил 30 ноября, что пожар в Суражском районе, где загорелся резервуар с дизельным топливом, удалось локализовать.

ИА REGNUM Пожар

Площадь пожара составляет четыре тысячи квадратных метров. Местные жители опубликовали видео с места ЧП.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что резервуар загорелся на базе с нефтепродуктами. К борьбе с огнём подключили аэромобильную группу ГУ МЧС.