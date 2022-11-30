Глава МИД Швеции после встречи с Чавушоглу не подтвердил вступление страны в НАТО в 2023 году

Бухарест, , 09:30 — REGNUM После проведенной с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу встречи глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём не подтвердил, что его страна сможет закончить вступление в Североатлантический альянс (НАТО) в 2023 году. Он рассказал об этом журналистам 30 ноября по прибытии на вторую сессию министерской встречи НАТО в Бухаресте.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как отметил Билльстрём, ему не хотелось бы определять в этом вопросе какие-либо конкретные временные рамки.

«Как только все условия трехстороннего меморандума [о выполнение Швецией и Финляндией пакета требований Турции для поддержки Анкарой процесса их вступления в НАТО] будут выполнены, мы увидим, как произойдет ратификация [протокола о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО] турецким парламентом», — сказал он в ответ на вопрос о том, может ли Швеция вступить в альянс уже в 2023 году.

При этом глава шведского МИ уточнил, что считает, что Турция, Финляндия и Швеция накануне провели хорошую встречу, и добавил, что он ощущает прогресс в этом вопросе, так как названные страны, по его мнению, движутся в сторону выполнения трёхстороннего меморандума.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что переговоры со Швецией и Финляндией по вопросу их вступления в НАТО продолжаются, но им необходимо предпринять определенные шаги для выполнения меморандума по борьбе с терроризмом.