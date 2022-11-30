Санкт-Петербург, 30 ноября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов готовится подписать постановление о роспуске созданного в начале февраля 2020 года Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. Проект постановления опубликован на сайте Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

Именно штаб в период активного распространения коронавируса аккумулировал всю информацию об эпидемической ситуации в городе и, наряду с органами Роспотребнадзора, предлагал исполнительной власти города принять те или иные меры по борьбе с эпидемией COVID-19.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что «в настоящее время продолжает функционировать Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции», и предлагаемое решение не потребует финансирования за счет средств бюджета или отмены других нормативных актов.

Одновременно предлагается распустить Медицинский совет при губернаторе, который был создан еще в июне 2010 года, задолго до пандемии, однако также участвовал в выработке мер по противодействию распространению болезни в Петербурге.

Напомним, что, по данным городского оперштаба, за 28 ноября в Петербурге ковид выявлен у 574 человек, умерло 11 человек, выздоровело 635 ранее заболевших, госпитализировано за сутки 159 человек, амбулаторно лечатся 3385 человек.