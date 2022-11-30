Екатеринбург, 30 ноября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Сообщников бандеровцев, которые поджигают автомобили с буквой Z в Екатеринбурге, ищет местная полиция, сообщает 30 ноября УРАЛLIVE.

t. me/procspb Поджог автомобиля

Как уточнил глава пресс-службы свердловского управления МВД РФ Валерий Горелых, поджоги зафиксированы в Чкаловском районе.

«Это преступление из разряда тех, что делаются не просто умышленно, а для того чтобы подчеркнуть: пробандеровски настроенная группировка действует исподтишка, нагло», — пояснил Горелых.

Добавим, что ранее сторонники бандеровцев разместили в интернете видео, на котором они поджигают несколько машин с буквой Z в Екатеринбурге.