Южная Корея заявила, что самолёты России и Китая вошли в «опознавательную зону»

Сеул, , 09:16 — REGNUM Южнокорейские военные обвинили Россию и Китай в том, что самолёты ВС РФ и Народно-освободительной армии Китая вошли в так называемую опознавательную зону ПВО Южной Кореи, сообщает 30 ноября Yonhap.

Южнокорейский солдат Defense.gov

Уточняется, что со стороны России замечено шесть военных самолётов, со стороны Китая — два.

При этом не было зафиксировано нарушения воздушного пространства республики. Однако комитет начальников штабов ВС Южной Кореи утверждает, что РФ и Китай не уведомили об этом Сеул.

Напомним, Россия со своей стороны не раз заявляла Южной Корее, что так называемая опознавательная зона ПВО республики установлена Сеулом в одностороннем порядке.