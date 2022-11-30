Рамзан Кадыров не согласился со словами папы Римского о жестокости чеченцев и бурят

30 ноября 2022 | Время чтения 3 мин

Чеченцы, по словам Рамзана Кадырова, призывают врага сдаться, а соотечественников — встать на защиту. Кадыров спрашивает папу Римского Франциска: «Разве это жестокость?»

ИА REGNUM, , 11:06 — REGNUM Слова папы Римского Франциска о том, что чеченцы и буряты — самые жестокие представители РФ, от которых якобы страдают боевики ВСУ, спровоцировали широкий общественный резонанс. Наиболее обсуждаемым 30 ноября стал публичный ответ понтифику главы Чечни Рамзана Кадырова и некоторых других общественных деятелей и политиков.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомнив в своем телеграм-канале про инквизицию, крестовые походы, упомянув про настоящую жестокость киевских боевиков и недавние расстрелы безоружных российских военных, глава Чечни рассказал про то, «чем руководствуется каждый чеченец, будь то на войне или в мирной жизни».

«Про отношение чеченцев к пленным, жестокое оно или нет, вам расскажут сами украинские военные, побывавшие в нашем плену. Более того, каждый мусульманин знает, что врага, произнесшего шахаду (признание Аллаха единственным Богом), нельзя добивать или проявлять к нему ненависть как к врагу. А совершившего покаяние необходимо и вовсе простить», — пояснил Кадыров. По его мнению, понтифик стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ.

В середине ноября 2022 года в сети распространилось видео, на котором запечатлён вопиющий акт жестокости. На нём отчетливо видно, как украинские националисты в населённом пункте Макеевка хладнокровно расстреляли российских военнопленных, ранее добровольно сложивших оружие. По мнению Рамзана Кадырова, возмездие за совершенное преступление не заставит себя долго ждать.

Цитата из видео

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«Мы сделаем всё возможное, чтобы эти псы ада получили по заслугам, а те, кто каким-то образом сумели избежать наказания, обречены проживать остатки своей жалкой жизни, тревожно оборачиваясь. Они не заслуживают соблюдения каких-либо прав и общепринятых норм», — подчеркнул глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров неоднократно также подчеркивал, что является противником необоснованной жестокости.

«Смелость, отвага, благородство и крайняя неприязнь к необоснованной жестокости всегда были и остаются характерными чертами чеченских бойцов. Именно поэтому им сопутствует удача в ходе военной спецоперации на Украине и славная победа уже зовет их по именам!» — подчеркнул глава Чечни.

«Чеченцы не такой жестокий народ, как заявил о них папа Римский Франциск. Чтобы узнать, какой это народ, надо хотя бы почитать Михаила Лермонтова, который справедливо указывает на достоинства горцев, и чеченцев в частности», — ответил понтифику председатель Духовного управления мусульман Чеченской Республики (ДУМ ЧР) муфтий Салах-Хаджи Межиев.

Муфтий Салах-Хаджи Межиев (сс)Abdullah bin Ramazan

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Как минимум странными назвал высказывания папы Римского глава Бурятии Алексей Цыденов. Политик подчеркнул, что жители Донбасса жили под обстрелами и погибали сотнями более восьми лет, а терроризировали их украинские националисты под руководством преступного режима.

Тем временем лидер СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов настаивает на том, чтобы папа Римский извинился за расистские высказывания.

«Это расизм и национализм в чистом виде, так что глава Римской церкви должен как минимум извиниться перед чеченцами и бурятами за свои слова. Что касается попыток вбить клин и рассорить наш многонациональный народ, то, несмотря на все ухищрения, они обречены на провал», — заявил политик.

Папа Римский Франциск (сс) Republic of Korea

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Высказывания, приписываемые папе Римскому, по поводу жестокости российских военнослужащих, которую они якобы допускают в ходе спецоперации, опротестовал посол России в Ватикане Александр Авдеев.

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Представители Ватикана отметили, что не уверены в том, что слова Франциска перевели правильно, заверив, что в любом случае никто «не хотел обидеть народы России».

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