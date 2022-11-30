Волгоград, 30 ноября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В ночь на 30 ноября в цеху по производству пластиковой тары в Волгограде произошло возгорание, в данный момент пламя охватило площадь 1500 кв. метров. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области.

ГУ МЧС России по Волгоградской области Пожар в цехе по производству пластиковой тары в Волгограде

Уточняется, что сообщение о пожаре в Кировском районе по улице Самарской поступило в 03:30 (совпадает с мск).

«На ул. Самарской, в двухэтажном кирпичном здании размером 100×80 м, происходит горение пластиковой продукции. В 04:55 объявлен ранг пожара 2. По состоянию на 7:50 площадь пожара составила 1500 кв. метров», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, согласно предварительным данным, в результате возгорания никто не погиб и не пострадал. В работах по ликвидации пожара участвуют 57 человек и также в них задействовано 18 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пожар произошёл на базе с нефтепродуктами в Брянской области.