Москва, , 09:07 — REGNUM С начала 2022 года в Москве отремонтировали 1,4 тыс. фасадов многоквартирных жилых домов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 ноября заявил заместитель мэра в правительстве Москвы Пётр Бирюков. Причём больше всего фасадов обновили в ЮАО, СВАО и ВАО.

«Работы по обновлению проведены специалистами Комплекса городского хозяйства в рамках региональной программы капитального ремонта. Для каждого типа фасада использовалась специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания», — отметил Бирюков.

Он обратил внимание, что при восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором — заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя. Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Кирпичные фасады подвергаются обязательной гидрофобизации, что защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды.