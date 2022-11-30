Кветта, Пакистан, 30 ноября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в городе Кветте (провинция Белуджистан, Пакистан), сообщает 30 ноября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Террорист

В результате взрыва погибли два человека — ребёнок и полицейский. Ещё 24 жителя Кветты получили ранения: из них 15 человек — это сотрудники правоохранительных органов.

На данный момент известно, что взрыв устроил террорист. Он прогремел около охраняемого полицией пункта вакцинации от полиомиелита.