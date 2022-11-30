Йонагуни, , 08:57 — REGNUM На японском острове Йонагуни близ Тайваня прошли военные учения, сообщает 30 ноября Kyodo.

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Уточняется, что японские военные провели учения на Йонагуни впервые. Жителей острова, которых к настоящему моменту насчитывается 1,6 тыс., готовили к ситуации возможной ракетной атаки.

Людей учили реагировать на сигналы тревоги, прятаться в укрытиях. Представители японского правительства присутствовали на этом мероприятии.

Напомним, в конце лета в районе Йонагуни вооружённые силы Китая провели учения с ракетными стрельбами. По данным японцев, одна из ракет упала в 80 км от острова.

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