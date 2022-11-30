Москва, 30 ноября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Используемые западными странами для поддержки операций киевских боевиков в конфликте на Украине квазигражданские спутники могут стать для России законной целью. Об этом 30 ноября заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Nikita Dezhurny МИД России

«Подтверждаем, что подобная квазигражданская инфраструктура в случае её использования в военных действиях против России вполне логично может стать законной целью для ответного поражения», — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом российский дипломат указал, что такое провокационное использование гражданских космических аппаратов как минимум является вызывающим вопросы в контексте Договора о космосе, в котором предполагается исключительно мирное использование космического пространства, а потому это требует наиболее серьёзного осуждения со стороны мирового сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что в случае наличия в Вашингтоне адекватного партнёра и готовности американской стороны не пересекать «красные линии» Москвы возможен реальный диалог между Россией и США по стратегической стабильности.