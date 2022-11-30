Вашингтон, , 08:47 — REGNUM Бандеровской армии из США будут поставлены дополнительные системы ПВО, заявил Андрей Ермак, глава офиса Зеленского, в интервью Financial Times.

ПВО США MIM-72 Chaparral redstone.army.mil

Он утверждает, что обещание оснастить ВСУ дополнительными единицами системы ПВО дала Киеву администрация американского президента Джо Байдена. Пополнения Киев ждёт к концу года.

Со своей стороны Financial Times поинтересовалось в Пентагоне, не напрасно ли Киев ожидает помощи. В американском военном ведомстве заявили, что «очень скоро», действительно, поставят ВСУ системы ПВО.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Пентагон не планирует в ближайшее время поставлять в ВСУ зенитные ракетные комплексы Patriot. При этом в Вашингтоне утверждают, что тема поставок систем ПВО в ВСУ – это приоритет для Пентагона.

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