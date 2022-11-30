Похитители девушки в Тамбове оказались родственниками скандально известного местного бизнесмена

Тамбов, , 08:33 — REGNUM Родственниками скандально известного тамбовского предпринимателя Джамала Шамояна, который был осуждён ещё в 2020 году за хищение и сбежал, оказались похитители девушки в Тамбове, которая отказалась выйти замуж за одного из похитивших её мужчин. Об этом 30 ноября рассказал источник в правоохранительных органах.

Похищение Цитата из к /ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР

При этом ранее в Следственном управлении СК РФ по Тамбовской области сообщили, что в похищении 18 ноября девушки подозревают молодого человека, его отца и старшего брата, которые ворвались к ней квартиру и увезли без её согласия в Нижегородскую область. Также мотивом преступления был назван отказ родственников похищенной отдать её замуж за 20-летнего подозреваемого. Затем девушка смогла сбежать, подозреваемый был задержан, а его брат и отец объявлены в федеральный розыск.

«Вся троица — родственники местного бизнесмена Джамала Шамояна. Еще в 2020 году его осудили за хищение более 110 миллионов рублей на ремонте дорог. Тогда он получил шесть лет лишения свободы, но наказание так и не понёс», — приводит слова источника РИА Новости.

При этом он добавил, что местонахождение скандального тамбовского бизнесмена не известно по настоящее время. В то же время, Шамоян на данный момент всё ещё находится в базе розыска МВД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября стало известно, что не менее 60 человек, большинство из которых составляют женщины, были похищены неизвестными вооруженными лицами в отдаленном районе в штате Замфара на северо-западе Нигерии.