Тамбов, 30 ноября, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Родственниками скандально известного тамбовского предпринимателя Джамала Шамояна (осуждён в 2020 г. за хищение и сбежал) оказались похитители девушки в Тамбове, которая отказалась выйти замуж за одного из похитивших её мужчин. Об этом 30 ноября рассказал источник в правоохранительных органах.

Цитата из к /ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Похищение

При этом ранее в следственном управлении СК РФ по области сообщили, что в похищении 18 ноября девушки подозревают молодого человека, его отца и старшего брата, которые ворвались к ней квартиру и увезли её в Нижегородскую область без её согласия. Также мотивом преступления назван отказ родственников похищенной отдать её замуж за 20-летнего подозреваемого. Затем девушка смогла сбежать, подозреваемый задержан, а его брат и отец объявлены в федеральный розыск.

«Вся троица — родственники местного бизнесмена Джамала Шамояна. Еще в 2020 г. его осудили за хищение более 110 млн рублей на ремонте дорог. Тогда он получил 6 лет лишения свободы, но наказание так и не понёс», — приводит слова источника РИА Новости.

При этом он добавил, что местонахождение скандального бизнесмена не известно по настоящее время. При этом Шамоян на данный момент всё ещё находится в базе розыска МВД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября стало известно, что не менее 60 человек, большинство из которых составляют женщины, были похищены неизвестными вооруженными лицами в отдаленном районе в штате Замфара на северо-западе Нигерии.