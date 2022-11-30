Киев, , 08:33 — REGNUM Беженцам с Украины придётся платить за проживание в центрах размещения в Польше, сообщает Reuters.

Столовая для беженцев с Украины Александр Полегенько © ИА REGNUM

Это решение польского правительства вступит в силу с марта будущего года. Платить придётся не сразу.

Так, беженцы смогут, не внося платы, жить в центрах размещения 120 дней, но после этого они должны будут выплатить компенсацию за половину потраченных на них средств. Через 180 дней проживания они должны будут покрыть 75% расходов.

Оговаривается, что с них не должны брать в день больше 60 злотых. Кроме того, есть льготники, которым платить будет не нужно — это пожилые, а также неспособные работать больные люди, беременные.

Напомним, польское руководство не раз уже выражало недовольство необходимостью содержать беженцев. Кроме того, многих жителей Польши не устраивает то, как выходцы с Украины себя ведут.

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