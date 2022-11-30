Андрей Хазин стал новым ректором Российского государственного социального университета

Москва, , 08:21 — REGNUM Новым ректором Российского государственного социального университета РГСУ был избран Андрей Хазин, до этого занимавший пост исполняющего обязанности ректора. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе вуза.

Главный корпус РГСУ Patriarchia.ru

«Андрей Хазин, академик РАХ, избран ректором Российского государственного социального университета. Решение об этом принято 29 ноября на конференции работников и обучающихся РГСУ», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также указывается, что за кандидатуру Хазина отдали свои голоса три четверти делегатов названной конференции.

Кроме того, отмечается, что новый ректор, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что РГСУ в течение ближайшего времени нужно будет «реализовать ряд проактивных инициатив, которые выведут РГСУ в число лидеров образовательного и научного процесса в России».

Отметим, Андрей Хазин занимал пост исполняющего обязанности ректора РГСУ с декабря 2021 года. При этом ранее ректором указанного вуза была Наталья Починок, уволившаяся с этой должности в ноябре прошлого года.