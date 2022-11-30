Нью-Дели, 30 ноября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Запрет на продажу за рубеж дроблёного риса отменён в Индии, сообщает 30 ноября ANI.

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Распоряжение на этот счёт сделало главное управления внешней торговли минторга Индии. Риск дефицита риса и его удорожания на внутреннем рынке удалось снизить, отмечает ведомство.

Напомним, Индия 10 сентября наложила запрет на экспорт дроблёного риса в начале осени, чтобы в стране не возникало повышения цены на этот вид сельхохпродукции. При этом в общем экспорте на дроблёный рис приходится порядка 20%.