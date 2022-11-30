Москва, 30 ноября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Украина чует решения, смертельные для режима Зеленского, и готова на новые жуткие провокации, отметил сенатор Андрей Климов.

Er.ru Сенатор Андрей Климов

«В самом же Киеве тоже чуют приближающиеся решения, смертельные для нынешнего режима комедианта Зеленского, и в агонии готовы плодить жуткие антироссийские провокации на ежедневной основе», — отметил Климов в телеграм-канале.

Лондон, Варшава и прибалтийские политические шавки по инерции ещё продолжают тявкать на Москву и соучаствовать с киевскими временщиками в их кровавом русофобском театре абсурда, добавил сенатор.

«Мир же за пределами стран исторического заката явно ожидает приближения развязки очередного похода продолжателей дела наполеонов и гитлеров на Россию, предполагая, что неизбежная развязка приведёт к созданию новой глобальной архитектуры», — констатировал Климов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал разрешить ВСУ атаковать места базирования ракет на территории России, из которых наносят удары по критической инфраструктуре Украины.

Российские ВС начали наносить массированные удары по объектам военного управления и энергетической инфраструктуры Украины 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по данным Москвы, устроила СБУ.

Украинская энергетическая инфраструктура серьезно пострадала от российских ударов в рамках проведения спецоперации.

15 ноября премьер-министр республики Шмыгаль сообщил, что уже почти 50% энергетической системы страны выведено из строя.