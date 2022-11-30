Сеул, 30 ноября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Бизнес-сообщество Южной Кореи призвало бастующих дальнобойщиков сесть за стол переговоров, заявив, что их коллективные действия наносят ущерб экономике на фоне замедления темпов экономического роста, сообщает 30 ноября информационное агентство «Рёнхап».

Генри Лайтен. Забастовка. 1891

На прошлой неделе тысячи водителей тяжёлых грузовиков начали забастовку, требуя от правительства продления временных правил, гарантирующих минимальные фрахтовые ставки, срок действия которых истекает в конце этого года.

Забастовка стала второй за пять месяцев. 29 ноября правительство издало приказ о возвращении к работе перевозчиков цемента. Такой приказ был принят впервые за последние 18 лет.

«Это необоснованные коллективные действия. Наша торговая отрасль снова испытывает трудности с логистикой в ​​и без того трудное время из-за глобального экономического спада», — заявил Чон Ман Ги, вице-председатель Корейской ассоциации международной торговли (KITA).

Чон Ман Ги потребовал от профсоюза дальнобойщиков, чтобы тот немедленно прекратил действия по отказу от осуществления перевозок и нашёл решение, которое может быть беспроигрышным для всех, включая грузоотправителей, водителей и поставщиков транспортных услуг.

Напомним, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 29 ноября назвал забастовку дальнобойщиков угрозой для всей экономики страны.