Решение по включению группы «Вагнер» в список террористов ещё не принято

Донецк, , 08:09 — REGNUM Возможность объявления группы «Вагнер» террористической организацией изучает администрация Белого дома. Об этом 29 ноября сообщает агентство Bloomberg.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Окончательного решения по вопросу о признании группы «Вагнер» террористической организацией принято не было. Отмечается, что в случае включения группы «Вагнер» в список террористических организаций Вашингтон получает право открыть уголовное преследование в отношении всех, вошедших в состав группы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в сеть интернет был выложен кинофильм, где запечатлены последствия ожесточённых боёв в городе Артёмовске Донецкой Народной Республики.

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