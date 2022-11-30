Белый дом начал изучать возможность объявления группы «Вагнер» террористами
Решение по включению группы «Вагнер» в список террористов ещё не принято
Донецк,
30 ноября 2022, 08:09 — REGNUM Возможность объявления группы «Вагнер» террористической организацией изучает администрация Белого дома. Об этом 29 ноября сообщает агентство Bloomberg.
Донбасс
Иван Шилов, ИА REGNUM
Окончательного решения по вопросу о признании группы «Вагнер» террористической организацией принято не было. Отмечается, что в случае включения группы «Вагнер» в список террористических организаций Вашингтон получает право открыть уголовное преследование в отношении всех, вошедших в состав группы.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в сеть интернет был выложен кинофильм, где запечатлены последствия ожесточённых боёв в городе Артёмовске Донецкой Народной Республики.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.