Донецк, 30 ноября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Возможность объявления группы «Вагнер» террористической организацией изучает администрация Белого дома. Об этом 29 ноября сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Окончательного решения по вопросу о признании группы «Вагнер» террористической организацией принято не было. Отмечается, что в случае включения группы «Вагнер» в список террористических организаций Вашингтон получает право открыть уголовное преследование в отношении всех, вошедших в состав группы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в сеть интернет был выложен кинофильм, где запечатлены последствия ожесточённых боёв в городе Артёмовске Донецкой Народной Республики.