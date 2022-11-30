Бухарест, 30 ноября, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Власти Норвегии предложили сделать королевство местом проведения неформальной встречи министров иностранных дел из стран НАТО в 2023 году, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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Об этом он рассказал в ходе выступления на форуме в румынской столице Бухаресте.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября Йенс Столтенберг объявил, что следующий саммит Североатлантического альянса (НАТО) состоится в Вильнюсе (столица Литвы) с 11 по 12 июля 2023 года.