Брянск, 30 ноября, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Пожар произошёл на базе с нефтепродуктами в Брянской области. Об этом 30 ноября сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

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Возгорание резервуаров с нефтепродуктами произошло в Суражском районе, площадь горения составляет 1800 кв. метров. На месте происшествия работают пожарно-спасательные расчёты.

К ликвидации пожара привлечены более 80 человек и 30 единиц спецтехники, включая пожарный поезд. Кроме того, к месту горения нефтепродуктов направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС по Брянской области. Согласно предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Причина пожара устанавливается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании нефтебазы в Макеевке, втором по величине городе в ДНР, в результате обстрела ВСУ.