Оттава, 30 ноября, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Китайские военно-воздушные силы несколько раз за последние недели перехватывали патрульный самолет ВВС Канады CP-140 Aurora, который выполнял наблюдательные полеты над территорией КНДР, передает телеканал CTV со ссылкой на заявление представителя канадского министерства обороны Джессику Ламиранде.

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Она отметила, что CP-140 Aurora с начала октября совершал вылеты с военной авиабазы на японском острове Окинава. Ламиранде добавила, что патрульный самолет вернулся в канадскую провинцию Британская Колумбия только несколько дней назад.

При этом другие подробности недавних перехватов в минобороны Канады раскрывать не стали.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября МИД КНДР назвал провокацией действия Канады, раскритиковавшей ответ Северной Кореи на американо-южнокорейские учения Vigilant Storm. В маневрах над Корейским полуостровом приняли участие 240 истребителей и ядерных стратегических бомбардировщиков.