Глава МИД Латвии подталкивает Киев ударить по российским аэродромам

Рига, , 07:16 — REGNUM Латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич считает, что «нужно позволить» киевскому режиму бить по российским аэродромам и местам размещения ракет, которые используются Россией для ударов по критической инфраструктуре Украины.

Эдгар Ринкевич Estonian Foreign Ministry

Об этом глава МИД Латвии заявил в интервью агентству Bloomberg. Чиновник утверждает, что союзникам «не следует опасаться» эскалации.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября российский президент Владимир Путин заявил, что западные страны подталкивают киевский режим к переносу военных действий на территорию России. Кроме того, он отметил, что против РФ применяют также ядерный шантаж.

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