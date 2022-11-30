Президент США поблагодарил сенат за поддержку законопроекта об однополых браках

Вашингтон, , 07:14 — REGNUM Заявление о намерении подписать закон о праве на однополый брак для американцев сделал президент США Джозеф Байден. Об этом сказано в документе, распространённом 29 ноября пресс-службой Белого дома.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Двухпартийной поддержкой сенатом законопроекта об уважении брака США подтверждает фундаментальную правду: любовь есть любовь, а американцы должны иметь право жениться на человеке, которого любят», — так пояснил глава Белого дома поддержку законопроекта.

Байден выразил уверенность, что новый закон даст гарантию для «миллионов американцев» и их потомков сохранения прав и защиту в рамках однополых и межрасовых браков. Кроме того, по словам американского лидера, закон гарантирует, что поколения ЛГБТ-молодёжи в будущем «смогут вести полноценную счастливую жизнь и создавать свои семьи».

Байден выразил благодарность сенаторам и особо подчеркнул, что законодательная инициатива получила поддержку представителей сразу двух партий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посольство России в Вашингтоне обвинило США в грубом вмешательстве во внутренние дела России в связи с критикой нового российского закона о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии.

Читайте ранее в этом сюжете: Посольство РФ обвинило США в грубом вмешательстве в дела России