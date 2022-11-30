Вашингтон, 30 ноября, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин представит новый американский стратегический бомбардировщик B-21 Raider, который создан на основе технологии «стелс», заявил журналистам 29 ноября официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

ИА REGNUM Пентагон

Церемония показа состоится в штате Калифорния 2 декабря. Организаторами мероприятия станут военно-воздушные силы США и американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США объявили, что полностью модернизировали свой стратегический бомбардировщик B-52. 24 октября газета Global Times привела мнения ряда китайских экспертов, которые считают, что дуэт обновленного B-52 и нового B-21 станет основной стратегической ударной силой американских ВВС.