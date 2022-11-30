Сеул, 30 ноября, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Условия для ведения внешней торговли Южной Кореей ухудшаются уже 19-й месяц подряд, сообщает 30 ноября южнокорейское информационное агентство «Рёнхап».

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Центральный банк страны в очередной раз сообщил о росте цен на импорт. Так, чистый индекс условий для внешней торговли в октябре составил 84,74, что на 7,4% меньше, чем годом ранее. За последний месяц этот индекс уменьшился на 1,5%.

Индекс условий для внешней торговли рассчитывается путем деления индекса экспортных цен на индекс импортных цен. Он показывает количество импорта, которое страна может купить на каждую единицу экспорта, причем более низкий показатель означает худшие условия торговли.

Данные показывают, что в октябре экспортные цены упали на 3,5% в годовом исчислении, а цены на импорт за тот же период выросли на 4,3%.