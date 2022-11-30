В Нидерландах задержали экс-защитника «Спартака» за контрабанду наркотика
Экс-футболист «Спартака» Петкович подозревается в контрабанде наркотиков
Амстердам,
30 ноября 2022, 06:39 — REGNUM Экс-защитник московского «Спартака» Душан Петкович был задержан в Нидерландах в связи с подозрением в контрабанде наркотиков. Об этом 29 ноября сообщила сербская газета Blic.
Нет наркотикам
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Отмечается, что Петкович в составе преступной организации подозревается в производстве и организации сбыта наркотических веществ. По версии сотрудников прокуратуры, участники преступной группы организовали доставку наркотических веществ в больших объёмах с территории Южной Америки в порт Роттердам и далее в Арлон. Для своих преступных целей группировка использовала зарегистрированную компанию по продаже бетонных плит, которые использовались для сокрытия в них и перевозки наркотика.
В результате совместной операции специальных служб и правоохранительных органов Сербии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга у членов преступной группы было обнаружено и изъято 115 кг наркотика, крупные суммы денег, оружие. В Бельгии сотрудники правоохранительных органов изъяли 22 бетонные плиты, начинённые наркотическими веществами. Всего из плит было извлечено три упаковки весом по 1120 г каждая.
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История вопроса
Наркомания, или «синдром зависимости», - это патологическое влечение к употреблению наркотических веществ. Данный термин применяется для обозначения зависимости от веществ, признанных государством наркотическими. Регулярное употребление наркотикам приводит к психическим и соматическим расстройствам.
В некоторых странах имеются местные традиции употребления лёгких наркотических веществ. Так или иначе, большинство наркотиков запрещены практически во всех странах. Борьба с производством и распространением наркотиков ведётся в основном репрессивными мерами. В некоторых странах за производство, торговлю и употребление наркотиков установлены очень жёсткие санкции.
Как правило, наркотики производятся в странах с малоэффективным государством, а продаются главным образом в более богатых странах. Поэтому основным средством борьбы с наркобизнесом, приносящим огромные прибыли, является перехват поставок наркотиков.
В последнее время всё чаще высказывается мнение, что репрессивные меры неэффективны. С наркоманией предлагается бороться пропагандистскими методами, а в некоторых странах уже началась легализация лёгких наркотиков. Серьёзной проблемой является лечение и социализация бывших наркоманов.
По утверждениям некоторых экспертов, производством и распространением наркотиков занимаются некоторые государства и международные организации, не считающиеся преступными, а борьба с наркобизнесом только повышает цену наркотиков. Это косвенно подтверждается тем, что время от времени представители некоторых государств выступают с обвинениями в адрес лидеров других государств о покровительстве наркобизнесу.