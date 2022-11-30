Экс-футболист «Спартака» Петкович подозревается в контрабанде наркотиков

Амстердам, , 06:39 — REGNUM Экс-защитник московского «Спартака» Душан Петкович был задержан в Нидерландах в связи с подозрением в контрабанде наркотиков. Об этом 29 ноября сообщила сербская газета Blic.

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Отмечается, что Петкович в составе преступной организации подозревается в производстве и организации сбыта наркотических веществ. По версии сотрудников прокуратуры, участники преступной группы организовали доставку наркотических веществ в больших объёмах с территории Южной Америки в порт Роттердам и далее в Арлон. Для своих преступных целей группировка использовала зарегистрированную компанию по продаже бетонных плит, которые использовались для сокрытия в них и перевозки наркотика.

В результате совместной операции специальных служб и правоохранительных органов Сербии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга у членов преступной группы было обнаружено и изъято 115 кг наркотика, крупные суммы денег, оружие. В Бельгии сотрудники правоохранительных органов изъяли 22 бетонные плиты, начинённые наркотическими веществами. Всего из плит было извлечено три упаковки весом по 1120 г каждая.

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