Пентагон: Китай может пойти на блокаду Тайваня
В Пентагоне утверждают, что Китай может начать блокаду Тайваня
Вашингтон,
30 ноября 2022, 06:32 — REGNUM Китайские военные якобы могут решиться на воздушную или морскую блокаду Тайваня, чтобы вернуть остров силой, сообщается в докладе на сайте Пентагона.
Кроме того, в ведомстве полагают, что Китай может пойти на оккупацию ряда прибрежных островов или на полномасштабное вторжение на тайваньскую территорию.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США продолжат поставлять оружие Киеву, несмотря на дальнейшую военную помощь киевскому режиму.
Читайте ранее в этом сюжете:
США подтвердили намерение продолжать поставки военной помощи на Тайвань
История вопроса
Тайвань стал независимым государством после поражения партии Гоминьдан во главе с Чан Кайши китайским коммунистам во главе с Мао Цзэдуном в гражданской войне в 1949 году и закреплении на острове. До 1971 года представлял Китай в ООН, однако затем уступил это место КНР. В 1979 году США признали КНР и заключили с ним дипломатические отношения. В этом же году США принимают закон об отношениях с Тайванем, которые с этих пор развиваются «полуофициально».
С 1992 года начинает действовать «Политика одного Китая», согласно которой в мире может существовать лишь одно китайское государство. Страны, заключившие отношений с Тайванем, автоматически разрывают отношения с КНР и наоборот.
Постепенно, по мере того как материковый Китай начал набирать политическую и экономическую мощь и все громче заявлять о претензиях на Тайвань как свою неотъемлемую часть, США стали использовать остров для сдерживания КНР, поставляя вооружения и оказывая дипломатическую поддержку, проводя военные маневры и натравливая на КНР своих партнеров по НАТО. Согласно новой стратегии НАТО, Китай признан «системным вызовом» западному (американскому) господству, что привело к небывалому обострению ситуации вокруг Тайваня.