Вашингтон, 30 ноября, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Китайские военные якобы могут решиться на воздушную или морскую блокаду Тайваня, чтобы вернуть остров силой, сообщается в докладе на сайте Пентагона.

Nat КНР и Тайвань

Кроме того, в ведомстве полагают, что Китай может пойти на оккупацию ряда прибрежных островов или на полномасштабное вторжение на тайваньскую территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США продолжат поставлять оружие Киеву, несмотря на дальнейшую военную помощь киевскому режиму.