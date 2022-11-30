Москва, 30 ноября, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Высокопоставленный российский дипломат предупредил о том, что квазигражданские спутники стран Запада, работающие в интересах ВСУ и тем самым угрожающие безопасности России, могут стать законной целью для российской армии, сообщает 30 ноября РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник

Об этом в интервью агентству заявил директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков. Он сказал, что западная группировка низкоорбитальных спутников используется в конкретных военных целях. С её помощью вскрываются места дислокации и маршруты передвижения российских войск, управляются ударные беспилотные летательные аппараты, а также из космоса наводятся на цель высокоточные боеприпасы.

Дипломат также отметил, что с помощью гражданских спутников американские военные проводят обкатку концепции перспективной системы управления войсками в любой точке мира.

«Подтверждаем, что подобная квазигражданская инфраструктура в случае её использования в военных действиях против России вполне логично может стать законной целью для ответного поражения», — сказал российский дипломат.

Ермаков заявил, что Россия выступает против применения гражданских коммерческих спутников для выполнения боевых задач и призывает все страны приложить совместные усилия в интересах освоения околоземного пространства в сугубо мирных целях.

Дипломат призвал принять юридически обязывающие нормы международного права, которые носили бы всеобъемлющий характер и были нацелены на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве.