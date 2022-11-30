Вашингтон, 30 ноября, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Заочная ссора произошла между экс-президентом США Дональдом Трампом и лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем Макконнелом. Об этом 29 ноября сообщили журналисты ведущих американских СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Макконнел обрушился на Трампа с критикой за встречи бывшего американского лидера с известным рэп-исполнителем Канье Уэстом, которого неоднократно уличали в антисемитских выпадах, и националистом Ником Фуентесом. По словам Макконнела, в Республиканской партии нет места антисемитизму и идеям «превосходства белой расы». По этой причине, считает Макконннел, политик, встречаясь с пропагандистами подобных идеологий, вряд ли может рассчитывать на избрание главой США.

В ответ Трамп назвал своего соратника по партии «лузером» и «пораженцем» как для нации, так и для Республиканской партии. По словам Трампа, Макконела не переизбрали бы без личной поддержки экс-главы Белого дома.

Касательно ужина с Фуентесом Трамп пояснил, что до мероприятия понятия не имел о взглядах собеседника, за ужином общался с ним очень мало, и идеи национализма Фуентес при этом не пропагандировал.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за встречи с Уэстом и Фуентесом экс-президента США Трампа раскритиковал и призвал извиниться бывший вице-президент США Майк Пенс.