США оценили возможность поставки Киеву ракетных комплексов Рatriot
Представитель Пентагона Райдер оценил возможность передачи Киеву систем ПВО Рatriot
Вашингтон,
30 ноября 2022, 06:04 — REGNUM США пока не собираются передавать киевскому режиму свои зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер 29 ноября на пресс-конференции.
ЗРК Patriot
Ministerie van Defensie
Он отметил, что вопросы поставок систем ПВО Киеву являются приоритетными для американского оборонного ведомства и международного сообщества. Райдер также сообщил, что США продолжат переговоры со своими союзниками и партнерами о потребностях ВСУ в вооружениях.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что, если НАТО передаст Киеву ракетные комплексы Patriot, то эти вооружения станут законной целью российских войск.
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История вопроса
После начала гражданского конфликта на юго-востоке территории б. УССР ряд государств-партнёров принял решение об оказании военно-политической помощи киевскому режиму. В частности, США начали поставки материально-технической помощи и вооружения. Всего за пять лет с 2014 по 2019 годы, по данным Пентагона, Соединённые Штаты вложили в обороноспособность киевского режима около 1,3 млрд долларов. Так, США поставили противотанковые комплексы, бронированные автомобили повышенной проходимости типа «HMMWV» и запчасти к ним, многодиапазонные радиостанции, приборы ночного видения, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, тактическое снаряжение, бронежилеты и кевларовые шлемы, катера береговой охраны. Кроме того, по мнению экспертов, Вашингтон поставляет Киеву летальное оружие через страны-сателлиты в Восточной Европе. Канада поставила киевскому режиму баллистические маски, приборы ночного видения, бронежилеты, кевларовые шлемы, радиостанции и т.д. Оттава также пообещала начать поставки бронетехники.