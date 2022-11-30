Вашингтон, 30 ноября, 2022, 06:04 — ИА Регнум. США пока не собираются передавать киевскому режиму свои зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер 29 ноября на пресс-конференции.

Ministerie van Defensie ЗРК Patriot

Он отметил, что вопросы поставок систем ПВО Киеву являются приоритетными для американского оборонного ведомства и международного сообщества. Райдер также сообщил, что США продолжат переговоры со своими союзниками и партнерами о потребностях ВСУ в вооружениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что если НАТО передаст Киеву ракетные комплексы Patriot, то эти вооружения станут законной целью российских войск.