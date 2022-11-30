США, Коста-Рика, Нидерланды, Южная Корея и Замбия проведут второй «Саммит за демократию»

Вашингтон, , 05:40 — REGNUM США, Коста-Рика, Нидерланды, Южная Корея и Замбия выступят организаторами второго «Саммита за демократию», говорится в совместном заявлении этих стран, опубликованном Белым домом.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Планируется, что встреча лидеров указанных государств пройдет с 29 по 30 марта 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году США пригласили 110 стран и территорий на первый «Саммит за демократию», прошедший 9–10 декабря в режиме видеоконференции.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский дипломат предупредил об опасности «Саммита за демократию»