США и еще четыре страны проведут в 2023 году второй «Саммит за демократию»
США, Коста-Рика, Нидерланды, Южная Корея и Замбия проведут второй «Саммит за демократию»
Вашингтон,
30 ноября 2022, 05:40 — REGNUM США, Коста-Рика, Нидерланды, Южная Корея и Замбия выступят организаторами второго «Саммита за демократию», говорится в совместном заявлении этих стран, опубликованном Белым домом.
США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Планируется, что встреча лидеров указанных государств пройдет с 29 по 30 марта 2023 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году США пригласили 110 стран и территорий на первый «Саммит за демократию», прошедший 9–10 декабря в режиме видеоконференции.
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