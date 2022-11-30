Донецк, 30 ноября, 2022, 05:35 — ИА Регнум. Населённый пункт Амвросиевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли киевские боевики из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 30 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), в своём телеграм-канале.

Sgt. Jacob Harrer Американская РСЗО HIMARS

Обстрел населённого пункта Амвросиевка в ДНР был зарегистрирован в 02:05 мск. ВСУ вели стрельбу из населённого пункта Константиновка. Всего киевскими боевиками было выпущено четыре ракеты из РСЗО M142 HIMARS.

Также отмечается, что в 23:00 мск 29 ноября ВСУ атаковали Советский район города Макеевка в ДНР из населённого пункта Орловка с применением снарядов калибра 155 мм. Всего было выпущено три снаряда.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле киевскими боевиками двух районов Донецка из РСЗО «Град».