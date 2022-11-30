Ереван, 30 ноября, 2022, 05:38 — ИА Регнум. На заседании руководства правящей партии «Гражданский договор», которое прошло под председательством лидера партии и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, был назначен состав партийного аппарата, сообщает 29 ноября «Sputnik Армения».

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Пашинян предложил назначить двумя своими заместителями по партии депутатов парламента Ваагна Алексаняна и Геворка Папояна.

На Алексаняна будут возложены вопросы внешних связей и партийного развития, а Папоян будет заниматься работой с территориальными отделениями партии.

Напомним, что партия «Гражданский договор» была создана в 2013 году Николом Пашиняном. Но он стал председателем правления партии только в конце октября 2022 года, сменив на этом посту министра обороны Сурена Папикяна.