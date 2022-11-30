Ввоз угля, нефти и газа из России в Турцию упал в октябре на 25 процентов

Анкара, , 05:19 — REGNUM Турция по итогам октября сократила в денежном выражении на 25% ввоз угля, нефти и газа из России по сравнению с предыдущим месяцем, 30 ноября сообщает РБК со ссылкой на информацию Турецкого института статистики (Turkstat).

Россия и Турция © ИА REGNUM

Российские организации, которые занимаются экспортом этих товаров в Турцию, получили за указанный период от операций $3,7 млрд. При этом в годовом выражении поставки угля и углеводородов из России в республику выросли в 2,9 раза.

Вся сумма ввезенных в Турцию российских товаров в денежном выражении в октябре составила чуть менее $5 млрд, а с января по октябрь 2022 года — почти $50 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез объявил, что Турция завершила работы по укладке труб для проекта по добыче газа на месторождении Сакарья в Черном море.

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