Париж, 30 ноября, 2022, 05:07 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в США. Об этом 29 ноября сообщает Agence France-Presse (AFP).

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Джо Байден

Самолет лидера Франции приземлился на военной базе Эндрюс за пределами столицы США Вашингтона около 19:40 по местному времени (03:40 мск). Ожидается, что Макрон проведёт в городе два дня перед поездкой в Новый Орлеан.

Президента Франции ожидает насыщенная программа, его визит пройдёт с особыми протокольными почестями. Встреча Макрона с президентом США Джозефом Байденом намечена на 1 декабря.

Ожидается, что в ходе переговоров лидеры двух стран будут обсуждать детали акта о снижении инфляции (IRA) США. Французский лидер будет пытаться добиться от главы Белого дома смягчения закона, который, по мнению Макрона, противоречит нормам ВТО и носит явно «недружеский» характер.

Кроме того, лидеры Франции и США затронут тему стоимости газа, который США продают странам Европы, и конкуренции с Китаем.

Визит президента Франции в США продлится до 2 декабря.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президента Франции Макрона во время визита в США сопровождают важные французские деятели из мира финансов, культуры и космоса.