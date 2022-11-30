Вашингтон, 30 ноября, 2022, 05:37 — ИА Регнум. США планируют помочь Киеву восстановить разрушенную российскими ракетами энергетическую инфраструктуру, сообщает 30 ноября NBC.

president.gov.ua Флаги США и Украины

Об этом в интервью телеканалу заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Первая партия помощи, по словам чиновника, будет предоставлена Киеву в самое ближайшее время, а именно уже на этой неделе.

Кирби не раскрыл журналистам никаких подробностей, сказав, что сейчас уточняются все необходимые детали будущей помощи.

Напомним, что Вооружённые силы России регулярно наносят ракетные удары по украинской энергосистеме.