Зеленский заявил о необходимости выделить более $1 трлн на восстановление Украины

Киев, , 04:56 — REGNUM Владимир Зеленский считает, что на восстановление Украины необходимо выделить более $1 трлн, и Киев собирается получить указанную сумму через страны Запада, передав подконтрольные области и города под шефство этих государств. Об этом он заявил 29 ноября в ходе видеообращения для Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава киевского режима полагает, что предложенный механизм шефства якобы будет способствовать восстановлению определенного региона, города, сектора или предприятия. Зеленский утверждает, что интерес к такой идее уже испытывают власти многих государств.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября Владимир Зеленский заявил, что киевскому режиму в 2023 году понадобится $62 млрд.

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