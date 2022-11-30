Киев, 30 ноября, 2022, 04:56 — ИА Регнум. Владимир Зеленский считает, что на восстановление Украины необходимо выделить более $1 трлн и Киев собирается получить указанную сумму через страны Запада, передав подконтрольные области и города под шефство этих государств. Об этом он заявил 29 ноября в ходе видеообращения для Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Глава киевского режима полагает, что предложенный механизм шефства якобы будет способствовать восстановлению определенного региона, города, сектора или предприятия. Зеленский утверждает, что интерес к такой идее уже проявляют власти многих государств.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября Владимир Зеленский заявил, что киевскому режиму в 2023 году понадобится $62 млрд.